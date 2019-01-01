محمد نور لن يعود إلى الاتحاد خلال يناير المُقبل

العديد من التقارير تحدثت عن وجود رغبة لدى نور في العودة للفريق

ماجد جزر

نفت تقارير صحفية الأنباء التي تم تداولها حول عودة اللاعب المعتزل محمد نور للتواجد رفقة فريقه الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

العديد من التقارير تحدثت عن وجود رغبة لدى نور في العودة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة من أجل المشاركة كلاعب.

اللاعب المخضرم صاحب الـ41 عامًا كان قد تم إيقافه من قبل محكمة التحكيم الرياضي في نوفمبر عام 2015، وتم رفض الاستئناف وتأييد القرار في ديسمبر 2016، إثر ثبوت إيجابية العينة المأخوذة منه في إحدى المباريات.

وتنتهي مدة إيقاف صاحب الـ41 عامًا في يناير 2020، إلا أنه يُسمح له بتقديم استئناف لرفع 49 يومًا من مدة الإيقاف، ليتمكن من العودة في نوفمبر المقبل.

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يذكر أن نجم العميد الأسبق حصد 11 بطولة من قبل مع النمور بواقع 6 بطولات دوري محلي، ولقبي كأس ولي العهد، ولقبي دوري أبطال آسيا، ولقب سوبر محلي وحيد.