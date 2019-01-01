محمد نور يفتح النار على لجنة التحكيم وتقنية الفيديو في الدوري السعودي

غضب كبير من قائد الاتحاد السابق عقب تعادل فريقه أمام التعاون بالأمس

فيسبوك تويتر بلال محمد

فتح محمد نور، لاعب الاتحاد السابق، النار على تقنية الفيديو ولجنة الحكام بالدوري السعودي، بعد تعادل العميد بالأمس أمام التعاون، في الدوري.

وتعادل الاتحاد أمام التعاون سلبياً في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب نور عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "تعادل الاتحاد خسارة، عدت للهدف الملغي أكثر من مرة وجدته صحيح ولا غبار عليه".

تعادل الاتحاد اليوم خسارة، عدت للهدف الملغي اكثر من مرة وجدته صحيح ولا غبار عليه، وسؤالي الى متى يا فار!! pic.twitter.com/PSbom2SHbj — محمد نور (@MohamedNoor_N18) February 9, 2019

وواصل: "من أول الموسم ونحن نعاني من تقنية الفيديو، أهدافنا تلغى وركلات الجزاء تلغى وبطاقات حمراء تحتسب علينا وكله بسبب التقنية".

النصر يفتقد الخيبري أمام الأهلي.. ومحاولات لضم مايكون

وألغي الحكم الأوزبكي رفشان إيرماتوف، هدفاً لنادي الاتحاد بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في اللقاء.

متى استمر الوضع على ما هو عليه بالاهداف الصحيحة الملغية والحقوق المهدرة للعميد فان النهاية ستكون كارثية — محمد نور (@MohamedNoor_N18) February 9, 2019

وأكمل: "من استدعى الحكم رشفان ليلغي الهدف لماذا لم يستدعيه ليتأكد من ركلة الجزاء التي كان من المفترض احتسابها للاتحاد".

الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز قبل الأخير من جدول الترتيب، برصيد 14 نقطتين، وبفارق نقطتين عن أحد المتذيل.