"خصومه يخسرون قبل المباراة بيوم" .. تعليق مثير من محمد نور على أسباب تفوق الهلال الكاسح!

"أقصى طموح أمام الزعيم هو التعادل أو خسارة بنتيجة محدودة"

أكد محمد نور، لاعب الاتحاد السابق، أن أغلب فرق الدوري السعودي تعاني قبل مواجهة الهلال من شبح الخوف من الهزيمة الثقيلة، مؤكدًا أن ذلك الشعور يجعلها تخسر المباراة أمام الزعيم حتى قبل بدايتها.

ويحافظ الهلال على صدارة الدوري السعودي، بعدما حقق انتصارين على الأخدود (3-0) وضمك (3-2) في الجولتين الأولى والثانية من المسابقة، ليستهل رحلته بقوة نحو الحفاظ على لقبه.

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وقال محمد نور في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" على الفضائية السعودية: "بكل صراحة وأنا مسؤول عن كلامي، 75% من فرق الدوري السعودي التي تلعب أمام الهلال تكون خاسرة قبل حتى أن تبدأ المباراة بيوم كامل".

وأضاف: "العامل النفسي والخوف يؤثران على أي فريق يواجه الهلال، ويكون هدف لاعبي هذه الفرق وتفكيرها منحصرًا في عدم الخسارة بعدد كبير من الأهداف، وأقصى طموحاتهم هو التعادل أو خسارة بنتيجة محدودة".

وتابع نجم الاتحاد ومنتخب السعودية السابق: "هذه الفرق تجعل الهلال يبدأ أي مباراة وهو متقدم بهدفين على أقل تقدير، لابد أن تتمتع عقلية اللاعبين بثقافة الفوز وعدم الخوف من الهلال، ويكون هدفهم الأول هو الفوز".

يذكر أن الهلال بانتصاره الأخير على ضمك في الدوري، وصل إلى الحلقة رقم 38 على التوالي في سلسلة المباريات دون خسارة.