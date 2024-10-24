تعرف على تصرف محمد نور الذي لم يفعله سامي الجابر أو ماجد عبدالله..

كشف الناقد الرياضي محمد التويجري، عن الدور البارز الذي يقدمه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، مع العميد، والذي لم يصنعه نجوم الكرة الكبار المعتزلين، واصفًا إياه بـ"العاشق للنادي".

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وقال التويجري، عبر برنامج "كورة"، إن ما يفعله محمد نور مع نادي الاتحاد، لم يقدمه صالح النعيمة أو ماجد عبد الله أو سامي الجابر، بأنه منذ اعتزاله، وهو ملتزم بحضور كافة مباريات الفريق ويتنقل معه من مكان إلى آخر، وهذا عشق لا يوصف، مضيفًا "عاشرتُ نور في الميدان كثيرًا، إنه من نوع اللاعبين الذين تستمتع بإجراء حوار معه، حتى وإن كان عصبيًا".

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ولا يزال محمد نور يواصل خطف الأضواء من آن إلى آخر، من خلال مشاركته في دورات الهواة، حيث يواصل نجم الاتحاد السابق، إثبات بأنه موهبة لم يخف بريقها بالغياب عن الملاعب.

ولعب محمد نور في صفوف الاتحاد، خلال الفترة بين 1996 و2013، ثم انتقل إلى النصر لموسم واحد، وعاد إلى العميد بين 2014 و2016، قبل أن يتم إيقافه لمدة 4 مواسم، على خلفية السقوط في اختبار المنشطات، قبل أن يقرر الاعتزال نهائيًا عن الملاعب في 2020.

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وتوج نور، صاحب الـ46 عامًا، بالعديد من الألقاب مع الاتحاد، أبرزها الدوري السعودي 6 مرات ودوري أبطال آسيا مرتين، ودوري أبطال العرب، كما فاز بالدوري وكأس ولي العهد مع النصر، فضلًا عن تتويجه بكأسي العرب والخليج مع منتخب السعودية، ومشاركته في نسختي كأس العالم 2002 و2006.