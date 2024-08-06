"حذر من أزمة خطيرة في الاتحاد وطالب بتغيير مركزي كريم بنزيما وحسام عوار" .. محمد نور يفاجئ الجماهير

الاتحاد يستعد لتعويض الموسم المخيب الماضي..

كشف أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، عن احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل المنافسة بقوة على جميع الألقاب، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد الذي توّج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي 2022-2023، عانى من انهيار كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ ليخرج منه بـ"صفر ألقاب".

نور أكد في مقطع فيديو، على أن العميد الاتحادي في حاجة للتعاقد مع مدافع "هادئ وقائد"، يشبه ما كان يقدّمه النجم المصري أحمد حجازي، مع الفريق الأول لكرة القدم، في أول موسمين، قبل إصابته بـ"الرباط الصليبي".

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وشدد الأسطورة الاتحادية على ضرورة تعاقد النادي، مع رأس حربة أجنبي جديد، على أن يتم توظيف النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، خلف المهاجم؛ قائلًا: "غير هذا لن ينفع شيء".

وفي مفاجأة كبرى.. طالب محمد نور بتغيير مركز متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، المنضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، من فريق العاصمة الإيطالية روما؛ ليلعب في الجناح الأيسر.

وعلى جانب آخر.. حذر نور من أزمة كبرى داخل الاتحاد؛ بسبب انقسام لاعبي الفريق إلى "4 مجموعات"، لافتًا إلى أنه من أجل تحقيق النجاحات لابد أن يكون الجميع على قلب رجلٍ واحد.

واختتم نور تصريحاته؛ بالقول: "لا يجوز أن نجد اللاعبين منقسمين إلى (4 مجموعات) في التدريبات أو عند تناول الطعام.. أنه أمر حساس جدًا".

جدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي؛ مع كلٍ من "الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، الجناح الفرنسي موسى ديابي، والثنائي السعودي معاذ فقيهي وصالح الشهري"، إلى جانب تفعيله بند شراء سعد الموسى وأحمد الغامدي، وتمديد استعارة حامد الغامدي.