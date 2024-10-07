نطقها بصعوبة .. محمد نور يرشح فريقًا آخر غير الهلال للفوز بالدوري السعودي!

رغم حفاظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري روشن..

كشف محمد نور، نجم فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، عن توقعاته إزاء الفريق الذي سيتوج بلقب دوري روشن السعودي، ملمحًا بإمكانية مشاركة فريق آخر غير الهلال باللقب، رغم الانتصارات المتتالية التي يحققها الأزرق في المسابقة.

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ويسير الهلال في حملة الدفاع عن اللقب بشكل مثالي، بعدما تمكنت كتيبة البرتغالي جورج جيسوس، من تحقيق العلامة الكاملة، بعد مرور أولى 6 جولات، والتي شهدت فوزه على الاتحاد في الجولة الرابعة (3-1)، والأهلي بالجولة السادسة (2-1)، ليصل إلى النقطة 18 في صدارة دوري روشن السعودي.

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وقال محمد نور، عبر برنامج "دورينا غير"، إن نادي الاتحاد سيحقق بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، رغم اعترافه بأن مدافعي العميد لا يوازون نظرائهم في الهلال والنصر.

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وتوقع المحلل المصري أحمد حسام ميدو، بأن الاتحاد سيكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى في دوري روشن، مع نهاية الموسم، وأن العميد سيحتل المركز الثالث، فيما رد عليه محمد نور، بأن الاتحاد سيكون ثانيًا، ثم عاد ليؤكد أنه سيكون الأول في المسابقة.

وبعد فوز الهلال على الاتحاد في الجولة الرابعة، أكد محمد نور أن الفرق الوحيدة القادرة على إيقاف الهلال هم النصر والشباب، ليوافقه حسين عبد الغني، نجم الأهلي السابق، في قدرة النصر على إيقاف الأزرق، وكذلك ميدو الذي صرّح بأن قدوم المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، حقق الكثير من التوازن بين صفوف الفريق.