محمد معروف لمباراة الزمالك وطلائع الجيش والبنا يقود الأهلي والداخلية

ويدير معروف مباراته الثالثة للزمالك هذا الموسم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ23 بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيقود مباراة فريقي الزمالك وطلائع الجيش، الحكم الدولي المصري محمد معروف، ويعاونه أحمد حسام وأحمد نوفل، ومحمود رشدي حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى وأسامة إسماعيل حكماً خامساً.

ويدير معروف مباراته الثالثة للزمالك هذا الموسم بعدما أدار فوز الأبيض على إنبي 4-1 بالجولة الخامسة، والانتصار 2-0 على بتروجت بالجولة 18.

ميدو: في حال تواجد 3 أو 4 مستثمرين في الكرة المصرية مثل تركي آل الشيخ، فسيكون للدوري المصري باعًا مختلفًا ✔️ pic.twitter.com/yyTzXoH3rL — جول مصر (@goaleg) February 20, 2019

مباراة النادي الأهلي أمام الداخلية ستكون تحت قيادة محمود البنا ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد توفيق، وجلال أحمد حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

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وفيما يخص مباراة سموحة والمقاولون العرب، فستكون تحت قيادة محمد عادل ويعاونه عبد الفتاح عريشة وشريف عبد المنعم، وحسين إسماعيل حكماً رابعاً، وكلًا من محمود ناجى وسيد عبد الله حكماً خامساً.