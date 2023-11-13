جائزة فريدة من نوعها في تاريخه .. محمد كنو يتفوق على نجمي الاتحاد والنصر

تكللت جهود لاعب وسط الهلال بنجاح..

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قلما نسمع اسم محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، يتردد في الجوائز من هذا النوع، لكن يبدو أن الجماهير قررت تكريمه هذه المرة..

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لاعب وسط الزعيم سجل هدفًا رائعًا قبل أيام في شباك التعاون من كرة ثابتة، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 2-0، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

هذا الهدف فاز بجائزة الأفضل في الجولة بتصويت الجماهير عبر حساب دوري روشن السعودي الرسمي، بعدما حصل على نسبة 42.6% من الأصوات.

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وكان كنو يتنافس مع البرازيلي أليكس تيليس؛ ظهير النصر، الذي سجل هدفه في شباك الوحدة من كرة ثابتة، لكنه حصل على نسبة 30.1% من الأصوات.

ثالث المتنافسين وآخرهم هو البرازيلي إيجور كورونادو؛ نجم الاتحاد، الذي سجل هدفًا رائعًا هو الآخر في شباك أبها بعدما راوغ مدافعي الخصم ثم مرر الكرة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، الذي أعاد له الكرة بـ"كعب القدم"، ليسددها البرازيلي في المرمى بنجاح، لكنه حصل في النهاية على نسبة 27.3% من الأصوات.

يشار إلى أن كنو خلال مسيرته في الملاعب مع الأندية سواء مع الاتفاق أو الهلال سجل 27 هدفًا خلال 260 مباراة تقريبًا في مختلف البطولات.

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