"لاعب قنبلة موقوتة والآخر لا يُبالي" .. ثنائي الهلال يُثيران الجدل بسبب تصرفاتهما

هل يتحرك الهلال بشأن ثنائي الفريق؟

تحدث الإعلامي عبد الكريم الجاسر، عن لاعبان في صفوف نادي الهلال، تسببا في إثارة الجدل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أنهما يتسببان في العديد من المشاكل للفريق.

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وقال الجاسر خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف": "كنو يبدو لي أن لديه مشكلة، يدخل الملعب وكأنه لا يريد أن يلعب، فهو لاعب خبرة ويمتلك إمكانيات كبيرة ولكن لا يظهر مستواه الحقيقي".

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وأضاف: "شاهدنا نيمار رغم أنه يحتاج إلى وقت كبير لاستعادة مستواه، ولكنه يبذل جهد، وعلى العكس لاعب مثل كنو لا يقدم الإضافة المطلوبة، ويدخل المباريات بلامبالاة".

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وواصل: "أخطاء البليهي فادحة، وكثير ما يُطرد لأسباب تافهة جدًا، مثلما حدث في مباراة النصر حينما دخل الشبكة وقام بالاحتفال، قد يكون الحكم كان قاسيًا معه، ولكنه لا يوجد داعي لهذا الأمر، وكثير من المباريات ويعتبر قنبلة موقوتة".

واختتم عبد الكريم تصريحاته قائلًا: "من المهم التعامل مع علي البليهي، أو إشراك حسان تمبكتي بدلًا منه، فهو لاعب قوي وجاد ورائع في الرقابة الفردية وخفيف وسريع ويفهم الكرة جيدًا".