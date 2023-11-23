محمد كنو بريء .. مخالفة قانونية خطيرة حولت كريستيانو رونالدو من الهلال إلى النصر

مفاجأة جديدة في ضياع صفقة كريستيانو رونالدو من الهلال

SHAHID

مع تألقه الكبير في الملاعب السعودية، بقميص نادي النصر، تعض جماهير الهلال، أصابع الندم؛ بعد فشل صفقة التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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رونالدو انضم إلى النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ وسط تأكيدات من رئيس الهلال فهد بن نافل، على أن ناديه أول من فاوض اللاعب، وكان قريبًا من حسم الصفقة؛ لولا عقوبة الحرمان من التعاقدات، على خلفية قضية تجديد عقد محمد كنو.

وعلى الرغم من تحميل الجماهير الهلالية "كنو"، مسؤولية ضياع صفقة الأسطورة البرتغالية؛ إلا أن القانوني الرياضي أحمد الشيخي، كشف عن المتسبب الرئيسي، في هذا الأمر.

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الشيخي أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الهلال تضرر من رفض "التدابير الوقتية" في قضية كنو آنذاك؛ والتي كانت ستسمح له بإبرام صفقات جديدة، من بينها ضم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وأشار إلى أن المحكم الأجنبي الذي رفض منح "التدابير الوقتية" إلى الهلال، تجاوز القوانين الرياضية السعودية، حيث ذهب لتطبيق اللوائح الخارجية؛ وهو ما يعتبر مخالفة واضحة.

وشدد أحمد الشيخي، على أن الرياضة السعودية، غير مهيئة حاليًا لاستقبال الخبرات القانونية الأجنبية، على الرغم من أهميتها؛ قائلًا في نهاية تغريدته: "لا يُمكن تسليم الأجانب الجمل، في الوقت الحالي".

SHAHID