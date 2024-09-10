"زملائي كانوا على قدر المسؤولية" .. رسالة من محمد كنو إلى الشعب السعودي بعد طرده أمام الصين

اللاعب كاد يتسبب في كارثة للمنتخب السعودي..

وجّه محمد كنو، متوسط ميدان نادي الهلال، رسالة إلى الشعب السعودي؛ بعد فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على الصين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

السعودية قلبت تأخرها أمام مستضيفها منتخب الصين بـ"هدف مقابل لا شيء"، إلى الفوز (2-1)؛ في مباراة شهدت طرد كنو منذ الدقيقة 19، من عمر الشوط الأول.

وفي هذا السياق.. كتب كنو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "جمهور وطني الغالي.. مبروك الثلاث نقاط المهمة، في مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال".

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وقدّم متوسط ميدان نادي الهلال، بالغ اعتذاره إلى القيادة الرياضية والجهازين الإداري والفني وزملائه اللاعبين، على الطرد الذي تحصل عليه أمام الصين، والذي كاد أن يكلف منتخب السعودية غاليًا.

وشدد محمد كنو على أن نجوم منتخب السعودية كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في تحقيق الفوز على الرغم من النقص العددي، مكررًا اعتذاره للجميع، وخاصة الجماهير.

وبنهاية رسالته.. وعد كنو جماهير منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بتقديم ما يسرهم في قادم المواعيد، مع الأخضر.