تمهيدًا لبيع نجمه إلى الاتحاد .. آرسنال يستهدف التعاقد مع محمد قدوس

هل يتعاقد آرسنال مع نجم وست هام؟

يستهدف نادي آرسنال التعاقد مع النجم الغاني محمد قدوس جناح وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد اقتراب أحد نجومه من الانتقال إلى نادي الاتحاد.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أن آرسنال يُريد التعاقد مع قدوس مقابل 90 مليون يورو من وست هام، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم لياندرو تروسارد إلى نادي الاتحاد.

وأضافت الصحيفة أن آرسنال كان يستهدف قدوس منذ فترة طويلة، حيث استكشف التعاقد مع النجم الغاني قبل انضمامه إلى وست هام قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني أغسطس 2023.

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وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد يتطلع لحسم التعاقد مع تروسارد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، بعد فشل التعاقد معه على سبيل الإعارة.

قدوس أصبح الآن محورًا للجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث قد يتم توقيع عقوبة عليه بعد طرده في هزيمة فريقه أمام توتنهام 4-1، حيث دخل في اشتباك عنيف مع ميكي فان دي فين والمهاجم ريتشارليسون ولاعب الوسط بابي ماتار سار.

وقدم قدوس مستوى رائع مع وست هام، حيث سجل 16 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة في 55 مباراة بجميع المسابقات، منذ انضمامه للفريق في صيف 2023.

كما أن تروسارد يلعب مع آرسنال منذ يناير 2023 قادمًا من برايتون، حيث شارك في 80 مباراة في جميع المسابقات منذ ذلك الحين وسجل 20 هدفًا.