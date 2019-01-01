محمد فضل يكشف سبب تقليص سعة استاد القاهرة الدولي

ويتحدث عن استضافة مصر لكأس العالم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 أن البطولة التي ستُقام على الأراضي المصرية ستكون بداية جيدة لاستضافة كأس العالم مستقبلًا.

وتنطلق البطولة القارية في مصر يوم الجمعة القادم وتستمر حتى الـ19 من يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا أفريقيًا للمرة الأولى في التاريخ.

وقال فضل في تصريحات لقناة إم بي سي مصر أن كل قطاعات الدولة تعمل بقوة لإظهار كأس الأمم الأفريقية في أبهى صورة.

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مضيفًا "نسعى لأن تكون مصر بين الدول المتطورة التي تستضيف كأس العالم خلال 10-15 عامًا على الأكثر".

وكشف مدير التعاقدات السابق بالأهلي عن تقليص سعة استاد القاهرة إلى ما يقرب من 71 ألف مقعد بسبب إنشاء 20 حاوية سيتم الاستفادة منها تسويقيًا خلال وبعد انتهاء البطولة، مؤكدًا أن التذاكر الخاصة بالمباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي نفذت بالكامل.

وأتم مؤكدًا أنهم سيعملون على توفير كافة سبل الراحة للجماهير التي ستحضر المباريات، سواء كانوا من مصر أو خارجها، وأن كافة أجهزة الدولة تتحرك طوال الوقت لإنجاح البطولة.