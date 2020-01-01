محمد فضل: الخطيب اتصل بي للاستفسار عن حيثيات قرارات الانضباط

محمد فضل يكشف عن مكالمة محمود الخطيب له.

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، من أجل الاستفسار عن حيثيات قرارات لجنة الانضباط والأخلاق.

وشهدت مباراة كأس السوبر المصري العديد من الأحداث الساخنة، حيث دخل العديد من اللاعبين اشتباكات بالأيدي عقب نهاية اللقاء، من جانب الفريقين.

فضل قال خلال تصريحات لقناة "صدى البلد": "الخطيب اتصل بي من أجل الاستفسار عن حيثيات القرارات التي اتخذت بشأن أحداث مباراة كأس السوبر المصري".

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عضو اللجنة الخماسية تابع: "رئيس الأهلي استفسر عما إذا كانت اللقطات التي حصلنا عليها من قناة أبو ظبي أم لا، ونحن حصلنا عليها من تقنية الفيديو وليس من مجلس أبو ظبي".

رسمي – لجنة الانضباط تنشر حيثيات عقوبات الأهلي والزمالك بالسوبر

لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري، اتخذ قرارًا بإيقاف عدد من لاعبي الأهلي والزمالك على خلفية أحداث مباراة القمة في السوبر المصري.

الزمالك توج بكأس السوبر المصري، بعد التفوق على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، باللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.