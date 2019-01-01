محمد عواد يؤكد استمراره في الدوري السعودي بالموسم المقبل

محمد عواد قدم مستوى رائع مع الوحدة السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي المعار من الإسماعيلي المصري، مصيره في دوري محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد.

وكان عواد قد شارك مع الوحدة وقدم مستوى مميز للغاية في الموسم الحالي، جعلت الكثير من الأندية ترغب في الحصول على خدماته.

وأكد عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه مستمر في الموسم المقبل بالدوري المصري.

وقال الإسماعيلي عبر "تويتر"شكراً لكل من ساهم في العمل داخل الوحدة للخروج الموسم بهذا الشكل" مشيرًا إلى الطفرة لما قدمه.

شكراً لكل من ساهم في العمل دخل @alwehdaclub1 للخروج الموسم بهذا الشكل 👏 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 12, 2019

وأضاف: "شكراً لكل اللاعبين علي المجهود طوال الموسم كان عامل رائع".

شكراً لكل اللاعبين علي المجهود طوال الموسم كان عامل رائع 👏❤️ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) May 12, 2019

واختتم عواد حديثه: " لن يكون موسمي الأخير في الدوري السعودي"، مثير الشكوك حول مستقبله في الموسم الجديد.