ليس محمد عبد المنعم .. الاتحاد يعمل على إنهاء صفقة مصرية مفاجئة

اسم مصري جديد على رادار نادي الاتحاد في الصيف الحالي

منذ عدة أيام، واسم المدافع المصري الشاب محمد عبد المنعم، يرتبط بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قبل أن يظهر نجم جديد من منتخب الفراعنة، مرشح بقوة للانضمام إلى قلعة العميد.

الاتحاد قدّم عرضًا مغريًا إلى النادي الأهلي المصري، لاستعارة عبد المنعم؛ من أجل خلافة مواطنه أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم إسقاط اسمه مؤقتًا من القائمة؛ بسبب خضوعه لعملية جراحية، بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

الاسم المصري الآخر، الذي ارتبط بالانتقال إلى الاتحاد مؤخرًا؛ هو محمود حسن "تريزيجيه"، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي.

ووفقًا لبرنامج "أسبوع كورة"، تلقى تريزيجيه، عرضًا رسميًا من العميد الاتحادي، الذي ينظر إلى اللاعب، باعتباره ضمن أفضل الأسماء المحترفة في الملاعب الأوروبية.

ويقف نادي طرابزون سبور، عقبة أمام انتقال النجم المصري إلى الاتحاد، في الصيف الحالي؛ وذلك بسبب رغبته في تسويق اللاعب في أوروبا، وليس منطقة الخليج.

وحسب ما ذكره البرنامج، يضغط وكيل أعمال محمود تريزيجه حاليًا، على إدارة النادي التركي؛ من أجل بيع عقد اللاعب إلى العملاق السعودي، خاصة أن الأخير سيدفع مبلغ كبير، لحسم الصفقة.

جدير بالذكر أن تريزيجيه البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى طرابزون سبور في صيف 2022، قادمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي؛ حيث سجل 13 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 41 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.