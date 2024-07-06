محمد صلاح ينعى أحمد رفعت برسالة مؤثرة .. ومودرن سبورت يقدم مبادرة إنسانية لأسرته

النجم المصري يفارق الحياة فجر اليوم بعد 37 يومًا من الاستفاقة

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على وداع أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، ليدخل في غيبوبة استمرت 9 أيام وظل ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية حتى استعاد وعيه بشكل كامل.

وغادر رفعت المستشفى ليعود إلى حياته العادية ويتعافى قبل أن يظهر مؤخرًا في حلقة تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق ويروي تفاصيل أزمته الصحية، ومن ثم تعرض فجر اليوم لوعكة صحية ليتم نقله إلى المستشفى مجددًا ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

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ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها: "البقاء لله .. وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

وفي نفس السياق، نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة وأندية المصري والأهلي والزمالك والإسماعيلي، اللاعب الراحل.

كما حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تقديم واجب العزاء في اللاعب المصري برسالة، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب أحمد رفعت.. سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

في سياق متصل، قررت إدارة نادي مودرن سبورت صرف باقي عقد أحمد رفعت والذي يمتد حتى 2028، لأسرته بالكامل.

وكان رفعت أحد نجوم منتخب مصر للشباب المتوج بكأس الأمم الأفريقية 2013 التي أقيمت في الجزائر، ومن ثم لعب لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، وخاض تجربة احترافية في الوحدة الإماراتي كما لعب 5 مباريات دولية مع منتخب الفراعنة الأول.