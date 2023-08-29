محمد صلاح يفاجئ الاتحاد بعد أنباء سفره إلى دبي .. ماذا فعل؟

محمد صلاح يثير الجدل مع ارتباطه بالانتقال إلى نادي الاتحاد

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"مستمر مع نادي ليفربول الإنجليزي.. سينتقل إلى الاتحاد السعودي"، أخبار متناقضة نسمعها على مدار اليوم الواحد، بخصوص مستقبل النجم المصري الكبير محمد صلاح.

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نادي الاتحاد يحاول بالفعل، التعاقد مع صلاح "31 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث جهز عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لليفربول، وراتبًا سنويًا للاعب يقترب من الـ200 مليون يورو؛ لحسم الصفقة بشكل رسمي.

ومع هذا العرض التاريخي، ترددت أنباء عن سفر النجم المصري إلى مدينة دبي الإماراتية، لإنهاء اتفاقه مع العميد الاتحادي، والخضوع للفحوصات الطبية، في انتظار "الكلمة الأخيرة" من العملاق الإنجليزي.

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ومن ناحيته.. رد صلاح بـ"طريقته" وبشكل غير مباشر، على كل هذه الأخبار، وذلك بمجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء.

صلاح نشر صور وهو يتنزه في العاصمة البريطانية لندن؛ معلقًا عليها: "أن أكون سائحًا في لندن، يوم إجازتي"؛ في تأكيد على عدم اهتمامه بكل ما يحيط حوله بشأن مستقبله، وفي تكذيب لأخبار سفره إلى دبي.

جدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح، انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي؛ حيث سجل منذ ذلك الوقت 187 هدفًا مع صناعة 81 أسيست، خلال 308 مباريات في مختلف المسابقات.

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