مفاجآت بالجملة في القائمة النهائية!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين عن القوائم النهائية الخاصة بترشيحات النجوم لجائزة أفضل تشكيل في العالم عن العام السابق.

جاء هذا من خلال مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، وغاب عنه النجم المصري محمد صلاح رغم حصوله على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

وظهر في القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي، وعدة مفاجآت أخرى دعونا نستعرضها سويًا.

القائمة الكاملة لترشيحات جائزة التشكيلة الأفضل في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين:

حراسة المرمى

أليسون بيكر - ليفربول والبرازيل

تيبو كورتوا - ريال مدريد وبلجيكا

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا والأرجنتين

الدفاع

فيرجيل فان دايك - ليفربول وهولندا

يوشكو جفارديول - لايبزيج وكرواتيا

ألفونسو ديفيس - بايرن ميونخ وكندا

تياجو سيلفا - تشيلسي والبرازيل

ثيو هيرنانديز - ميلان وفرنسا

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان والمغرب

جواو كانسيلو - بايرن ميونخ ومانشستر سيتي والبرتغال

أنطونيو روديجر - تشيلسي وريال مدريد وألمانيا

وسط الملعب

كاسيميرو - ريال مدريد ومانشستر يونايتد والبرازيل

كيفين دي بروينه - مانشستر سيتي وبلجيكا

إنزو فيرنانديز - بنفيكا وتشيلسي والأرجنتين

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد وأوروجواي

بيدري جونزاليس - برشلونة وإسبانيا

بابلو جافي - برشلونة وإسبانيا

لوكا مودريتش - ريال مدريد وكروايتا

جود بيلينجهام - بوروسيا دورتموند وإنجلترا

الهجوم

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي والنرويج

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونخ وبرشلونة وبولندا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد والنصر والبرتغال

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان والأرجنتين

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وفرنسا

كريم بنزيما - ريال مدريد وفرنسا

جدير بالذكر أن التشكيل النهائي سيتم الإعلان عنه في حفل جائزة الأفضل من الاتحاد الدولي يوم 27 فبراير الجاري.