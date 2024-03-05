محمد صلاح يحمل أخبارًا سعيدة لكلوب .. وحسام حسن يترقب الموقف!

ليفربول يستجمع قواه قبل الموقعة المصيرية

تلقى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنباء سارة تتعلق بموعد عودة نجم وهداف فريقه المصري محمد صلاح، بعد الإصابة الطويلة التي عانى منها مؤخرًا.

وكشفت شبكة "daveockop" المعنية بنشر أخبار ليفربول، أن محمد صلاح سيشارك في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعي ما يعني أنه تعافى تمامًا من الإصابة.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يبشر يورجن كلوب بشأن عودة الدولي المصري في الوقت المناسب لقيادة الفريق خلال مواجهة سبارتا براج في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي والمقررة الخميس المقبل.

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كما ستكون عودة صلاح بمثابة دفعة هائلة للريدز، خلال مواجهة مانشستر سيتي المصيرية، المقررة الأحد المقبل في "الآنفيلد"، ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين على القمة.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية، أن منتخب مصر يتابع عن كثب موقف محمد صلاح، بعدما أعلن حسام حسن المدرب الجديد للفراعنة ضمه إلى قائمة المنتخب الذي يخوض دورة ودية في الإمارات يواجه خلالها نيوزيلندا والفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

ونقلت الشبكة تصريحات إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والذي أكد أن محمد صلاح على رأس 7 محترفين أعلن حسام حسن ضمهم للقائمة، وسيكون متواجدًا مع المنتخب حال تعافيه من الإصابة وخوضه أي مباراة مع الريدز قبل بدء فترة الأجندة الدولية للفيفا.