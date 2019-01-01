الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد تغريدة غريبة - محمد صلاح يحذف حسابه على تويتر

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
ما السبب وراء حذف محمد صلاح لحسابه على تويتر؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حذف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حسابه من موقع "تويتر" بعد نشر تغريدة غير مفهومة.

محمد صلاح لم ينشر أي تغريدة على حسابه لمدة أسبوعين قبل التغريدة الغريبة.

ونشر هداف الريدز يقول "خطة 2019. حان الوقت للتواصل بجدية". 

mohamed salah account

اختيارات المحررين

ولم يفهم المتابعون للاعب ما يقصده بهذه التغريدة خاصة أنّها جاءت بعد مرور أكثر من أسبوعين على بداية العام الجديد.

وبعد ذلك قرر اللاعب حذف حسابه الشخصي على تويتر وبالبحث عنه ستجد أنّ المستخدم غير موجود.

mohamed salah account

جدير بالذكر أنّ نجم المنتخب المصري وصل إلى 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله أمام كريستال بالاس في الجولة 23 من البطولة.

الموضوع التالي:
خاص جول - بسام الراوي يكشف سبب التميز في تسديد الكرات الثابتة
الموضوع التالي:
بن عطية يُصر على الرحيل، ويوفنتوس يجد بديله في لندن
الموضوع التالي:
تركي يطلق اسم محمد صلاح على شركة ملابس
الموضوع التالي:
عمر السومة يقود هجوم الأهلي أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين
الموضوع التالي:
قصيدة عن محمد صلاح في برنامج "أمير الشعراء"
إغلاق