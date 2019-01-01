بعد تغريدة غريبة - محمد صلاح يحذف حسابه على تويتر

ما السبب وراء حذف محمد صلاح لحسابه على تويتر؟

حذف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حسابه من موقع "تويتر" بعد نشر تغريدة غير مفهومة.

محمد صلاح لم ينشر أي تغريدة على حسابه لمدة أسبوعين قبل التغريدة الغريبة.

ونشر هداف الريدز يقول "خطة 2019. حان الوقت للتواصل بجدية".

ولم يفهم المتابعون للاعب ما يقصده بهذه التغريدة خاصة أنّها جاءت بعد مرور أكثر من أسبوعين على بداية العام الجديد.

وبعد ذلك قرر اللاعب حذف حسابه الشخصي على تويتر وبالبحث عنه ستجد أنّ المستخدم غير موجود.

جدير بالذكر أنّ نجم المنتخب المصري وصل إلى 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي بعد تسجيله أمام كريستال بالاس في الجولة 23 من البطولة.