محمد صلاح يتعرض للإصابة في مواجهة ليفربول وليستر سيتي

النجم المصري محمد صلاح يتعرض للإصابة مع ليفربول في مواجهة نظيره ليستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول للإصابة في مواجهة فريقه التي أقيمت اليوم أمام نظيره ليستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

جاءت تلك الإصابة في نهاية المباراة عقب تدخل قوي للغاية من البديل في ليستر سيتي حمزة تشودري في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة.

وحاول صلاح أن يكمل المواجهة أن يتحامل على إصابته التي جعله لا يستطيع الركض في الملعب حتى قام المدير الفني يورجن كلوب بتبديله.

وحل اللاعب الإنجليزي آدم لالانا بديلًا لصلاح في الوقت بدل من الضائع الذي شهد تحولًا في المباراة حيث حصل الريدز على ركلة جزاء سددها ميلنر بنجاح.

وانتهت المواجهة بفوز ليفربول بالمباراة الثامنة على التوالي منذ بداية الموسم ليحصل على العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي بـ٢٤ نقطة حتى الآن.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يملك فرصة ذهبية للتعافي حيث لم ينضم لقائمة منتخب مصر لوديات شهر أكتوبر ولديه حتى الـ ٢٠ من الشهر الجاري موعد مواجهة مانشستر يونايتد.