محمد صلاح ورفاقه في أمريكا؟ خلاف واسع داخل إدارة ليفربول!

هل يتحول حلم توم فيرنر إلى حقيقة؟

الخطوات الكبيرة تبدأ بأحلام مجنونة، هذا ما يدركه جيدًا المنتج ورائد الأعمال الأمريكي توم فيرنر، رئيس نادي ليفربول، الذي يبدو أن لديه فكرة مجنونة لا يود التخلي عنها.

يريد فيرنر أن يلعب ليفربول يومًا ما داخل الولايات المتحدة الأمريكية مباراة رسمية في البريمييرليج.. وهو مشروع لم يطرح الآن لأول مرة.

وقال فيرنر لصحيفة فايننشال تايمز: "أنا مصمم على أن ألعب مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مدينة نيويورك يومًا ما".

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وأضاف: "حتى أن لدي فكرة مجنونة مفادها بأنه سيأتي يوم نلعب فيه مباراة واحدة في طوكيو، ومباراة بعد بضع ساعات في لوس أنجلوس، ومباراة بعد بضع ساعات في ريو، ومباراة بعد بضع ساعات في الرياض، ونجعله يومًا يتم فيه الاحتفال بكرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز”.

واقترح فيرنر تقديم رحلات طيران وإقامة رخيصة للجماهير الأمريكية، مدركًا لرد الفعل العكسي المحتمل، لمن لا يحبذون رؤية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز تُلعب في الخارج.

وعلى الرغم من أفكار فيرنر، صرح جون هنري، مالك ليفربول - في المقابلة نفسها - بأن خطط زميله للعب في نيويورك "ليست شيئًا أؤيده أو مهتمًا به بشكل خاص".

في إبريل الماضي، قال جون ميلر، وهو مسؤول تنفيذي بارز في شبكة إن بي سي سبورتس ــ هيئة البث التي تعرض الدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة ــ لصحيفة أثليتيك إنه "يحب أن يرى ذلك" وسوف "يواصل الضغط من أجل حدوثه".. وهو ما يجعل أحلام فيرنر قابلة للتطبيق.

