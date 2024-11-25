بعد تصريحات محمد صلاح المثيرة للجدل .. نجم السعودية الأسبق يحذر الهلال من التعاقد معه: خذوا العبرة من منتخب مصر!

ليس الجميع في السعودية يرحب بقدوم مو!

في وقت يمني الكثيرون أنفسهم في السعودية بالتعاقد مع المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، خرج فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، محذرًا الزعيم من تلك الصفقة.

مو فاجأ الجميع بتصريحاته اليوم الإثنين، حول مستقبله، مؤكدًا أن ليفربول لم يقدم له أي عرض - حتى الآن - لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، معربًا عن إحباطه من تعامل الإدارة معه.

وهنا ظهرت أصوات في السعودية تؤكد أنه الفرصة المناسبة للتعاقد معه أتت، خاصةً وأن الهلال يريد الاستغناء عن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الهريفي يرى أن طريقة لعب صلاح لا تناسب الهلال نهائيًا، مطالبًا مسؤولي الزعيم بأخذ العبرة من الفارق بين المستوى الذي يقدمه اللاعب مع ليفربول وذلك الذي يقدمه مع منتخب مصر في ظل اختلاف طريقة اللعب.

وكتب الهريفي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كثر الكلام عن محمد صلاح وذهابه للهلال، الهلال ليس فريق مرتدات وتحولات وهو يملك سالم ومالكوم سرعات ومهارات وفي التسديد رائعين".

وأضاف: "لا أنصحكم فيه .. ما هو احتياجكم خذوا العبرة وشاهدوه مع منتخب مصر!!".

يذكر أن صلاح يقدم موسمًا رائعًا مع ليفربول حاليًا، محرزًا 12 هدفًا وصانعًا لعشرة آخرين خلال 18 مباراة لعبها في مختلف البطولات.