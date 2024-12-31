مستشهدًا بميسي ورونالدو .. كاراجر : محمد صلاح سيحصل على الكرة الذهبية في هذه الحالة!

موسم استثنائي لصاحب الـ32 سنة

يؤمن جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح هو الأحق بالحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، بسبب كل ما يقدمه مع الريدز خلال هذا الموسم.

صلاح يعيش واحد من أفضل فتراته طوال مسيرته الاحترافية على الإطلاق، وذلك بسبب مستوياته المبهرة وتأثيره الواضح على تصدر فريق المدرب آرني سلوت للدوري الإنجليزي والدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه قال كاراجر عن هذا التألق في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس:"أعتقد أننا وكما يرى الجميع أن صلاح يمر بموسم استثنائي وتاريخي، شاهدنا العديد من الأرقام القياسية تتطاير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي عنه وهذا ما جعلني أفكر بعيدًا عن الدوري الإنجليزي، وسألت نفسي ما هو أفضل مستوى لميسي ورونالدو في منتصف الموسم؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أرقامهم كانت رائعة للغاية لسنوات عديدة، وأعتقد أنه خلف هذين الاثنين، إنه أمر لا يصدق عندما تفكر في ثبات مستوى رونالدو وميسي مع ريال مدريد وبرشلونة، وحقيقة أن كريستيانو لم يتفوق على الأرقام التي يحققها صلاح الآن سوى مرة واحدة فقط مقابل مرتين لميسي هي ظاهرة مثيرة للإعجاب".

وأضاف:"لست متأكدًا من دقة هذه الأرقام، ولكن أعتقد أن هذا الأمر حدث ثلاث أو أربع مرات، فعلها إرلينج هالاند منذ عامين، والموسم الذي سجل فيه تييري هنري 20 هدفًا ولعب 20 تمريرة حاسمة، وكذلك لويس سواريز مع بريندان رودجرز وآلان شيرر في بلاكبيرن".

وواصل حديثه:"أعتقد أنه أصبح من بين أفضل خمسة لاعبين ارتدوا قميص ليفربول، ولو فاز بالدوري الإنجليزي وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة للمرة الثالثة، سيكون أعظم لاعب في تاريخ النادي على الإطلاق".

وأما عن الكرة الذهبية:"ربما ليس جيدًا مثل ميسي ورونالدو لكنه من بين الأفضل في العالم، ربما لم يحصل على حقه في الفوز بجوائز معينة وأنا هنا أتحدث عن الكرة اللذهبية، هي تدور في أغلب الأحيان حول بطولة دولية وأفضل لاعب بها أو الفائز بدوري أبطال أوروبا، الحصول على لقب مع مصر يبدو صعبًا، لذلك أعتقد أنه سيحصدها لو فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي وذهب لمراحل بعيدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وعن المنافسة على الجائزة:"الأمور حاليًا في صالحه، لأن كيليان مبابي لم يتمتع بالبداية التي أرادها مع ريال مدريد، ونفس الأمر بالنسبة لإرلينج هالاند، لذلك صلاح هو رقم واحد، ولو كرر ما فعله في النصف الأول من الموسم سيفوز بالجائزة"

جدير بالذكر أن صلاح نجح في تسجيل 20 هدفًا وصنع 17 في كل البطولات بالنصف الأول من الموسم الحالي، مما جعله على قمة الترشيحات للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.