محمد صلاح يفوز بجائزة "هدف الشهر" في ليفربول

أهداف صلاح سيطرت على قائمة الأهداف الفائزة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن ليفربول عن فوز هدف محمد صلاح ضد تشيلسي بجائزة أفضل هدف لليفربول في شهر أبريل.

وسيطرت أهداف الدولي المصري على جائزة "هدف الشهر" للنادي الإنجليزي خلال أبريل، إذ فاز هدفه بتسديدة صاروخية ضد تشيلسي بالمركز الأول في التصويت، فيما حل هدفه ضد ساوثامبتون من هجمة مرتدة ممتازة في المركز الثاني.

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وجاء هدف جيورجينيو فينالدوم ضد كارديف سيتي في المركز الثالث، وعاد صلاح ليتواجد في المركز الرابع بهدفه ضد هدرسفيلد تاون.

ويلعب ليفربول آخر مباراتين له في البريميرليج أمام نيوكاسل وولفرهامبتون خلال مايو الجاري، فيما سيُواجه برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم.

ويتأخر الفريق عن صدارة البريميرليج بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب الـ91 نقطة.