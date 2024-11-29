في غياب صلاح .. ميسي يصارع رودري وسداسي ريال مدريد على جوائز "ذا بيست" وظهور نادر لكريستيانو رونالدو

الثلاثي العربي يزين قوائم المرشحين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، الستار عن القوائم المبدئية للمرشحين لجوائز "ذا بيست" التي يقدمها "فيفا" مع نهاية كل عام، للأفضل في مختلف الفروع.

وكان أبرز ما في القوائم المبدئية هو تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، ضمن المرشحين للفوز بجائزة "ذا بيست"، بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا، بينما لم يظهر اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، سوى بين المهاجمين المرشحين لدخول التشكيلة المثالية للعام.

ولم تشهد القوائم المبدئية تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم، أو حتى ضمن المرشحين للتنافس في التواجد بالتشكيلة المثالية للفيفا هذا العام.

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وتصدر 6 لاعبين من ريال مدريد قائمة ضمت 11 لاعبًا، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي جاءت كالتالي: داني كارباخال، فيدريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، توني كروس (معتزل).

بينما ضمت القائمة أيضًا، رودري نجم مانشستر سيتي والفائز بالكرة الذهبية، وزميله النرويجي إرلينج هالاند، وكذلك فلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن، لامين يامال لاعب برشلونة، ليونيل ميسي إنتر ميامي.

ويتنافس 5 مدربين على جائزة الأفضل في 2024، وهم: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)، بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)، ليونيل سكالوني (منتخب الأرجنتين)، لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا).

كما يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى، 7 حراس وهم: البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)، الأوكراني أندريه لونين (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الفرنسي مايك ماينان (ميلان)، الإسباني أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) ومواطنه ديفيد رايا (آرسنال).

وكان لافتًا تواجد الثنائي المغربي أشرف حكيمي وسفيان رحيمي، ضمن المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية للفيفا عن عام 2024، وكذلك النجم القطري أكرم عفيف.

يذكر أن التصويت في اختيارات جوائز ذا بيست، يتم من خلال تقسيم الأصوات على 4 جهات بالتساوي (قادة المنتخبات حاليًا، مدربون المنتخبات حاليًا، ممثلو وسائل الإعلام، الجمهور حول العالم)، حيث فتح فيفا باب التصويت من خلال موقعه الرسمي وينتهي يوم 10 ديسمبر المقبل.