هازارد يهزم صلاح في جائزة "هدف أبريل"، وجوارديولا المدرب الأفضل

جوائز أبريل في الدوري الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن الفائزين بجوائز الأفضل في أبريل الماضي، وقد شهدت تفوق إدين هازارد على محمد صلاح في جائزة "هدف الشهر".

وفاز هدف نجم تشيلسي ضد وست هام بجائزة "هدف أبريل" متفوقًا على هدف محمد صلاح بتسديدة ممتازة لليفربول ضد تشيلسي، وهو ما أثار استياء بعض الجماهير.

كونتي: قد أدرب روما يومًا ما، لكن الظروف حاليًا غير مناسبة

وتُوج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بجائزة مدرب الشهر بعد نجاحه في قيادة فريقه للحفاظ على صدارة البطولة وتخطيه عدد من العقبات الصعبة وأبرزها مواجهتي توتنهام ومانشستر يونايتد.

يُذكر أن السيتي نجح أمس في الفوز على ليستر سيتي ليستعيد صدارة البريميرليج بفارق نقطة عن ليفربول قبل جولة من النهاية، وسيلعب المتصدر ضد برايتون فيما يخوض مطارده مواجهة قوية ضد ولفرهامبتون.