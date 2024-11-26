"ليس لديه عاطفة" .. هجوم عنيف على "روبوت" ليفربول بسبب عقد صلاح

تصريحات مقلقة خرج بها النجم المصري

شن روب يانسن وكيل اللاعبين المخضرم، هجومًا عنيفًا على ريتشارد هيوز المدير الرياضي لليفربول ووصفه بالـ"روبوت"، بسبب الأزمة الأخيرة بشأن عقد النجم المصري محمد صلاح.

صاحب الـ32 سنة خرج في مفاجأة مدوية بعد فوز فريقه على ساوثهامبتون 3/2 بالدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، مشيرًا إلى أنه يتجه إلى الرحيل عن الريدز أكثر من البقاء، بسبب عدم تقدم النادي بأي عرض رسمي لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

ومن جانبه قال يانسن في تصريحات لبودكاست "Kieft Jansen Egmond Gijp":"الشيء الوحيد الذي لا يمتلكه ريتشارد هيوز هو الشعور بالعاطفة، نسبة التعاطف عنده تصل إلى صفر، هو مثل الإنسان الآلي، أعرف ذلك لأنني تفاوضت معه من أجل هيجيتا".

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وأضاف:"لا يوجد لديه أي مشاعر، قد يكون هذا السبب وراء ما يحدث الآن، خاصة مع لاعب مثل صلاح يتمتع بدرجة هائلة من العاطفة ولديه ثقافة مختلفة وحساس بدرجة كبيرة".

وكان صلاح قد تعرض هو الآخر للهجوم بسبب تصريحاته بشأن التجديد، حيث اتهمه جيمي كاراجر أسطورة ليفربول بالأنانية، بسبب شكواه من عدم تقدم ناديه بعرض رسمي له في الأسبوع الذي يلعب فيه الفريق أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قبل ملاقاة مانشستر سيتي بالجولة القادمة من البريميرليج.

يذكر أن صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية هذا الموسم، يعيش فترة مميزة بمسيرته مؤخرًا، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 10 في 18 مباراة بكل البطولات.