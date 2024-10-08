"على طريقة كريستيانو رونالدو" .. رجل أعمال مصري يهدد انتقال محمد صلاح وكيفين دي بروينه إلى السعودية

مفاجأة كبرى في مستقبل صلاح ودي بروينه..

يعتبر المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروينه، ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، أكبر أهداف المملكة العربية السعودية، في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

صلاح ودي بروينه يرتبطا بعقود مع ليفربول ومانشستر سيتي، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد أو الرحيل "مجانًا".

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي جرايم بايلي عبر "tbrfootball"، مساء اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل في مستقبل الثنائي المصري والبلجيكي.

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بايلي أعلن دخول نادي سان دييجو إف سي الأمريكي، في منافسة شرسة مع المملكة العربية السعودية؛ للحصول على خدمات محمد صلاح وكيفين دي بروينه، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان دييجو، المملوك لرجل الأعمال البريطاني من أصول مصرية محمد منصور، سيكون أحدث المنضمين إلى الدوري الأمريكي في عام 2025؛ بعد تأسيسه بقيمة نصف مليار دولار تقريبًا.

وكشف جرايم بايلي عن أن منصور، سيفعل كل شيء لمنع انتقال صلاح ودي بروينه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وإقناعهما بالانضمام إلى فريقه الجديد.

وأوضح بايلي أن إقناع دي بروينه قد يكون سهلًا؛ خاصة أن النجم البلجيكي صرح في أكثر من مناسبة، بأنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية بالولايات المتحدة الأمريكية، والعيش هُناك.

أما بخصوص صلاح.. أكد بايلي أن منصور سيحاول إغراءه بنفس الطريقة التي أقنعت بها السعودية، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأضاف: "ماك نادي سان دييجو سيتحدث مع محمد صلاح، ويخبره بأنه الشخص الذي سيحدث تحولًا في مسابقة الدوري الأمريكي، وسيجعلها وجهة لأبرز نجوم العالم، مثلما فعل رونالدو في السعودية".

وشدد جرايم بايلي على أن محمد منصور، يعلم صعوبة منافسة السعوديين في صفقة صلاح "ماليًا"؛ ولكنه سيعتمد على ما اسماه "الروابط المصرية"، لحسم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن اسم صلاح، ارتبط بالانتقال إلى الهلال والاتحاد والأهلي في السعودية، بينما طلب رونالدو من مسؤولي النصر، التعاقد مع دي بروينه بأي ثمن.