"غير مسموح باستخدام الهاتف هنا" .. محمد صلاح يرسي قاعدة صارمة داخل ليفربول!

حظر كامل داخل مقهى الريدز

كشف كورتيس جونز، لاعب ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح أرسى قاعدة مهمة بين اللاعبين داخل مركز تدريب النادي الإنجليزي.

وبعد كثير من التغييرات، يعتبر محمد صلاح (32 عامًا)، أحد أهم قادة ليفربول ويتخذه أغلب اللاعبون قدوة لهم، حيث ساهم خلال آخر 6 سنوات في تتويج الريدز بعدة بطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي 2019-2020.

وأوضح كورتيس جونز في تصريحات لـ" LFCTV"، أن محمد صلاح وضع قاعدة أساسية تتعلق بالجلوس في ركن القهوة المتواجد في مركز تدريب الفريق "أكسا"، وهي عدم استخدام الهاتف المحمول في هذا المكان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جونز الذي يتردد كثيرًا على ركن القهوة برفقة دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح وكوستاس تسيميكاس: "لدينا قاعدة واضحة وضعها محمد صلاح، وهي لا يُسمح لنا باستعمال هواتفنا المحمولة عندما نتناول القهوة".

وأضاف: "إذا كنا بالداخل وأنا أستخدم هاتفي، فسيقول صلاح لسوبوسلاي (أرسل له رسالة نصية وأخبره أننا هنا ونريد إجراء محادثة معه)، حيث يقصد بطريقة غير مباشرة (اترك هاتفك جونز)".

يذكر أن كورتيس جونز تم تصعيده للفريق الأول داخل ليفربول في صيف 2020، واستطاع أن يشارك مع الفريق في 139 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة لزملائه.