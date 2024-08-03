يتقدمهم محمد صلاح وصديق كريستيانو رونالدو .. الذكاء الاصطناعي يرشح 5 صفقات عالمية لأندية السعودية!

ترشيحات لنجوم عالميين على طاولة الهلال والنصر

بعد موسم استثنائي، استقطبت خلاله أندية الدوري السعودي مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر ونيمار دا سيلفا لاعب الهلال، لا تزال أبواب المملكة مفتوحة لضم نجوم جدد في الموسم الجديد.

وفي هذا السياق، أجرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تجربة جديدة من خلال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي "AI" للوقوف على أبرز 5 صفقات متوقع إتمامها في الدوري السعودي خلال الصيف الجاري.

ونقلت الصحيفة أسماء 5 لاعبين اختارهم الذكاء الاصطناعي، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي رغم تألقه مع الريدز وانتظامه في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، لم يستبعده الكمبيوتر العملاق من الانتقال إلى أحد قطبي الرياض، الهلال أو النصر.

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كذلك رغم ارتباط بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، بالانتقال إلى برشلونة، إلا أن الذكاء الاصطناعي يراه صفقة قوية للهلال في الموسم المقبل، خصوصًا مع تطلعات النادي للمنافسة في البطولات الخارجية.

سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وإشبيلية الأسبق، من الأسماء التي رشحها الذكاء الاصطناعي للانتقال إلى الدوري السعودي وختام مسيرته هناك براتب ضخم، إما بمجاورة كريستيانو مجددًا في النصر، أو مزاملة نيمار مرة أخرى في الهلال.

الاسم الرابع هو جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، الذي عاد إلى معقل الشياطين الحمر لكنه ليس على وفاق تام مع مدربه إريك تين هاج، مما فتح الباب أمام انتقاله إما لمجاورة قدوته رونالدو في النصر، أو الانتقال للأهلي الذي يحتاج تدعيم هذا المركز.

وأخيرًا، تحدثت الصحيفة عن ويلفرد زاها لاعب جلطة سراي التركي، والذي خلق منافسة كبيرة بين الاتحاد والأهلي على الفوز بخدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.