اتحاد الكرة يحذف بيان "كورونا صلاح" ويؤكد: 3 حالات إيجابية في منتخبي مصر وتوجو

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تراجع الاتحاد المصري لكرة القدم عن إعلانه السابق الذي أكد خلاله سلبية نتائج المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا الجديد لجميع لاعبي منتخب مصر باستثناء محمد صلاح، مشيرًا في بيان جديد إلى وجود نتائج إيجابية.

الاتحاد المصري كان قد أعلن إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعزله ومن خالطه وتطبيق البروتوكول الصحي الخاص بمواجهة الجائحة عليه.

وقد أوضح في البيان أن نتائج جميع أفراد المنتخب الآخرين جاءت سلبية، لكن الاتحاد حذف ذلك البيان ونشر آخر يُعلن خلاله إعادة فحص 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو جاءت نتائج المسحة الطبية الخاصة بهم إيجابية.

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إذ كتب عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا "أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدًا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة".

🔴 اعادة اختبار كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوجو ..... ⬇️⬇️



اشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو التي اجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا .. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة #EFA pic.twitter.com/FIcB8QTxbp — EFA.eg (@EFA) November 13, 2020

يُشار إلى أن منتخب مصر سيلتقي توجو مرتين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، الأولى مساء غدٍ على استاد القاهرة والثانية يوم الثلاثاء القادم في توجو.

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المنتخب المصري بدأ التصفيات بتعادلين مخيبين أمام كيينا وجزر القمر، ويحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة مع كل من جزر القمر وكينيا وتوجو برصيد نقطتين.