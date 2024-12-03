السير على خطوات محمد صلاح .. عرضان من خارج بلجيكا لمروان الصحفي

المهاجم السعودي متألق مع بيرشكوت

يعيش مروان الصحفي تجربة احتراف ممتازة مع بيرشكوت في الدوري البلجيكي، والذي يلعب له معارًا حتى نهاية الموسم الجاري من الاتحاد رفقة مواطنه فيصل الغامدي.

المهاجم السعودي أثار إعجاب الجمهور البلجيكي بموهبته الكبيرة وأدائه الممتاز، وقد لعب 8 مباريات في الدوري البلجيكي سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

الصحفي خالد الرشيد، وخلال حضوره في بودكاست "هجمة مرتدة"، كشف النقاب عن وجود عرضين لانتقال الصحفي من بيرشكوت، أحدهما من فريق ليجا وارسو البولندي والثاني من بازل السويسري، وقد وصف تلك الخطوة بالمنطقية تمامًا وتمهيدًا للانتقال إلى مستوى أعلى بالانتقال إلى إسبانيا أو إنجلترا.

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السعودية تتبنى حاليًا مشروع احتراف اللاعبين السعوديين الصغار في أوروبا لإعداد جيل قادر على المنافسة بشراسة على كأس آسيا 2027 وتقديم أداء قوي في كأس العالم 2030، والصحفي أحد أهم العناصر المتوقع لها مستقبلًا مبهرًا في الأخضر.

يُشار إلى أن بازل هو الفريق الأول للنجم المصري محمد صلاح في أوروبا، حيث كان قد انتقل إليه من المقاولون العرب المصري، قبل أن يرحل عنه إلى تشيلسي الإنجليزي ومن ثم فيورنتينا وروما وأخيرًا ليفربول.