فتح تحقيق واستفسار إلى فيفا - الاتحاد المصري يؤكد تجاهل أصواته بجائزة الأفضل

بيان رسمي يوضح موقف الاتحاد المصري ويُبرئه أمام الجماهير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا، تؤكد خلاله إرسال الاتحاد لصوتي قائد المنتخب ومديره الفني إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن جائزة الأفضل في العالم The Best، مؤكدًا فتحه تحقيقًا لمعرفة الملابسات.

حفل الأفضل أقيم أمس الإثنين، بمدينة ميلانو الإيطالية، لكن لم يتم إرسال صوتي قائد الفراعنة والمدير الفني إلى الاتحاد الدولي، مما تسبب في خسارة صلاح لخسارة بعض النقاط، ليحل في المركز الرابع على العالم.

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وجاء في بيان اللجنة: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر".

وأضاف: "في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة، وكان الاتحاد المصري قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسئولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي".

واختتم: "قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت، وكلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار".

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يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، هو من نال جائزة الأفضل بـ46 نقطة، وحل الهولندي فان دايك؛ نجم ليفربول، ثانيًا بـ38 نقطة، ثم البرتغالي رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي، 36 نقطة، ورابعًا صلاح بـ26 نقطة، بينما جاء ماني خامسًا بـ23 نقطة.

أما الصحفي المصري الوحيد المشارك بالتصويت وضع صلاح كخيار ثالث له، وفضل ساديو ماني أولًا ثم كريستيانو رونالدو ثانيًا.