صلاح يتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي بجائزة جديدة!

المصري قدم مستويات مذهلة حتى الآن.

تُوّج النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

ويأتي هذا التكريم ليُبرز الأداء الاستثنائي الذي يُقدمه صلاح هذا الموسم مع الريدز تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سولت، حيث سجل 15 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة حتى الآن، مُساهمًا بشكلٍ كبير في تصدر ليفربول لجدول ترتيب الدوري.

مع اقتراب نهاية عقد صلاح مع ليفربول في الصيف المقبل، أكدت تقارير صحفية أن اللاعب توصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده لمدة عامين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية قد ذكرت سابقًا أن صلاح، عبر وكيله رامي عباس، كان يرغب في الحصول على عقد لمدة 3 سنوات، بينما عرض ليفربول في البداية عقدًا لمدة عام واحد فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليفربول قررت الاستجابة لمطالب صلاح نظرًا لأدائه المميز وتأثيره الكبير على الفريق، ومن المتوقع أن يوقع اللاعب قريبًا على عقد جديد يمتد حتى عام 2026.