"لهذا السبب أطفالي يصفوني بالمجنون" .. محمد صلاح يتحدث عن ميزة آرني سلوت ويحكي ذكرياته مع توتي وكريستيانو رونالدو

النجم المصري يكشف طريقة تعامله مع مدرب ليفربول

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن طبيعة علاقته مع المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الحالي للريدز.

ويقدم محمد صلاح بداية مثالية للموسم مع ليفربول، حيث خاض 17 مباراة سجل خلالها 10 أهداف، بينما صنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه، ويضع الريدز على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وأجرى صلاح مقابلة مع برنامج "Reds Roundtable" على قناة ليفربول على منصة "يوتيوب"، قال خلالها: "أرني سلوت واضح جدًا في تعليماته ومُباشر للغاية، الأمر لديه إما أسود أو أبيض، وهذا يجعل الأمور سهلة للغاية على أي لاعب".

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وأضاف: "سلوت يمكنه أن يخبرنا بالتعليمات بطريقة لطيفة، وكأنه لا يحتاج إلى وضعها في كأس وتقديمها بشكل مختلف، إنه يقولها مباشرة".

وتابع صلاح: "لا ألعب بشكل جيد باستمرار، هذا أمر طبيعي، فنحن بشر ولكنني أحاول دائمًا إيجاد طريقة ما لإحداث الفارق في المباريات، أحيانًا يقول لي جوني هايتينجا مساعد سلوت أنني لم ألعب جيدا في هذه المباراة، أرد عليه قائلا إنني أنتظر اللحظة المناسبة للتألق".

وواصل: "أنا مؤمن بشدة بممارسة التأمل، لأنه يجعلك تفهم عقلك بشكل أفضل وربما تعيش أكثر عندما تكون أكثر هدوءًا وتصبح الأمور أسهل.. أطفالي يصفوني بالمجنون لأنهم يرونني جالسًا في المنزل أقوم بتدريبات التأمل ويقولون لي ماذا تفعل؟ أخبرهم، أن هذا يجعلك هادئًا. ويمكن أن يساعدك حقاً في حياتك الحقيقية".

وأكمل النجم المصري: "لدي ذكريات في طفولتي مع الظاهرة رونالدو البرازيلي وزين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي. كنت أنظر لهم وأنان صغير وأتمنى لعب مباراة واحدة معهم وأكون مثل أي منهم في يوم ما. تحققت لي الأمنية باللعب مع توتي لعامين في روما وكانت فترة رائعة".

وختم صلاح: "لدي إعجاب كبير بكريستيانو رونالدو أيضًا خصوصًا منذ وصلت إلى أوروبا، حيث رأيت الطريقة المجنونة التي يكرس بها حياته لكرة القدم والتي يعتني بها بنفسه، أرقامه تتحدث عن نفسها".