بعد تلميح آل الشيخ باقترابه من السعودية .. ضحية محمد صلاح في الهلال ورسالة للجماهير المصرية!

صفقة الموسم بامتياز..

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، حالة من الجدل، بعد نشر صورة للنجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، مرتديًا قميص الهلال، في إشارة إلى "احتمالية" انتقاله إلى دوري روشن السعودي، بعد مسيرة تاريخية في قلعة الآنفيلد.

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وعلى مدار حوالي 7 سنوات ونصف، حقق محمد صلاح مسيرة لا تنسى بقميص ليفربول، حيث توج معه بجميع الألقاب الممكنة، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، كما يصنع قائد المنتخب المصري، أرقامًا مميزة هذا الموسم، بعدما شارك في 29 مباراة، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الناقد الرياضي عماد السالمي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن قدوم محمد صلاح سيمثل إضافة كبيرة للغاية، ويرفع سقف طموح الهلال في كأس العالم للأندية 2025، من مجرد التأهل من دور المجموعات، كونه صاحب القرار الأول، ليس في ليفربول فقط، وإنما في الدوري الإنجليزي وفقًا لأرقامه.

وأضاف أن محمد صلاح سيلعب مكان نيمار، كونه البرازيلي ليس بقدر المصري من حيث ثبات المستوى في الفترة الحالية، ما يجعله صفقة مميزة للغاية، فيما وجه السالمي رسالة للجماهير المصرية، وللجميع، بالنظر إلى الدوري السعودي، وما يملكه من أسماء عالمية، ليس فقط في الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، أو بوجود كريستيانو رونالدو وبنزيما ونيمار فحسب، موضحًا "اسأل عن فينالدوم وموسى ديمبلي في الاتفاق، ونيكولاي لاعب ضمك، وما قدمه في بطولة اليورو، طبيعي جدًا أن يكون صلاح في الدوري السعودي".

وفي هذا السياق، علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على استفسار أحد المتابعين بشأن صفقة محمد صلاح، حول ما إذا كانت من مداخيل الهلال أم صندوق الاستثمارات، قائلًا "مثل كريستيانو ونيمار وبنزيما، ليس لها دخل لا هذا أو ذاك".

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من جانبه، طالب الناقد رامي تونسي، بحضور صلاح إلى الدوري السعودي في الفترة الشتوية، وليس انتظار الصيف، حتى يندمج مع الهلال قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، ليعلق وليد الفراج "أين عبد الله فلاته؟"، كون استقطاب صلاح سيخل بعدالة المنافسة مع الاتحاد في سباق الدوري، على حد وصفه.