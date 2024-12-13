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أحمد رفعت

محمد صلاح ليس بينهم .. الكشف عن 3 صفقات يستهدفها الهلال قبل مونديال 2025

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الهلال يرغب في تدعيمات جديدة قبل المونديال

كشف الإعلامي خالد البدر، عن الصفقات التي يستهدفها نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025.

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ووقع نادي الهلال في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2025، والتي تضم أيضًا ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

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وكتب البدر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد خلالها على أن الهلال يقترب من حسم 3 صفقات أجنبية خلال الفترة المقبلة.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "الهلال يقترب من حسم 3 صفقات أجنبية، وانتهى الاجتماع قبل أيام بالاتفاق بين المدرب جورج جيسوس على تحديد الخانات التي يرغب في تعزيزها بصفقات إضافية، لن يكون من بينها محمد صلاح".

وواصل: "الفريق الأزرق سوف يشارك في كأس العالم بقائمة تضم 12 محترفًا أجنبيًا، ولاعب دولي محلي يقترب من الانضمام إلى الهلال".

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