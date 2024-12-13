محمد صلاح ليس بينهم .. الكشف عن 3 صفقات يستهدفها الهلال قبل مونديال 2025

الهلال يرغب في تدعيمات جديدة قبل المونديال

كشف الإعلامي خالد البدر، عن الصفقات التي يستهدفها نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025.

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ووقع نادي الهلال في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2025، والتي تضم أيضًا ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

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وكتب البدر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، أكد خلالها على أن الهلال يقترب من حسم 3 صفقات أجنبية خلال الفترة المقبلة.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "الهلال يقترب من حسم 3 صفقات أجنبية، وانتهى الاجتماع قبل أيام بالاتفاق بين المدرب جورج جيسوس على تحديد الخانات التي يرغب في تعزيزها بصفقات إضافية، لن يكون من بينها محمد صلاح".

وواصل: "الفريق الأزرق سوف يشارك في كأس العالم بقائمة تضم 12 محترفًا أجنبيًا، ولاعب دولي محلي يقترب من الانضمام إلى الهلال".