السعودية تكشف .. كواليس فشل انتقال محمد صلاح للهلال والاتحاد وشرط التعاقد معه في 2025

أحد أبرز النجوم الذين ارتبطوا بالسعودية..

كشف النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للدوري السعودي للمحترفين، عن سر "فشل" التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

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صلاح ارتبط بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، طوال العام الماضي؛ حيث قيل إنه تم تقديم عرض بـ150 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول؛ من أجل حسم الصفقة.

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أيضًا.. ارتبط اسم الفرعون المصري البالغ من العمر 32 سنة، بالانتقال إلى نادي الهلال السعودي؛ للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بـ"النظام الجديد"، في صيف 2025.

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وفي هذا السياق.. اعترف إيمينالو في تصريحات مع بودكاست "The Obi One"، تم إذاعتها مساء اليوم الخميس، بأن السعودية عملت للتعاقد مع صلاح بالفعل، في الفترة الماضية.

لكن.. المدير الرياضي للدوري السعودي أكد أنه لم يرَ رغبة قوية من محمد صلاح، من أجل الانتقال إلى المملكة؛ قائلًا: "اللاعب كان يشعر أن هناك مهمة لم يكملها مع ليفربول".

أيضًا.. أوضح مايكل إيمينالو أن مسؤولي ليفربول، لم يكن لديهم أي نية لبيع صلاح - مهما كان الثمن -، لافتًا إلى أن أي صفقة كي تتم، لابد أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف؛ وهو ما لم يحدث في مفاوضات التعاقد مع الفرعون المصري.

وعن إمكانية التعاقد مع صلاح في صيف 2025.. وضع إيمينالو الكرة في ملعب نجم نادي ليفربول؛ بالقول: "الأمر متوقف عليه، يجب أن يكون لديه الرغبة في ذلك".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع نادي ليفربول الإنجليزي، حتى 30 يونيو 2025؛ حيث كان قد انضم إليه في صيف 2017، قادمًا من فريق العاصمة الإيطالية روما، مسجلًا 217 هدفًا وصانعًا 94 آخرين، خلال 359 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.