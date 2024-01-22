بـ"محمد صلاح الهارب أو بدونه" .. مشروع السعودية أكبر من نجوم منتخب مصر

منتخب مصر قدّم مستويات متواضعة في البطولة الإفريقية

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بشق الأنفس.. حجز منتخب مصر الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي من مسابقة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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منتخب مصر حصد 3 نقاط؛ ليتأهل كـ"وصيف" عن المجموعة الثانية من البطولة الإفريقية، خلف الرأس الأخضر "المتصدر" بـ7 نقاط، ومتفوقًا على غانا وموزمبيق، صاحبي النقطتين.

المثير في الأمر.. أن الفراعنة تعادلوا في الـ3 مباريات وبنفس النتيجة (2-2)؛ حيث جاء التعادل الأخير أمام الرأس الأخضر، وسط غياب النجم الكبير محمد صلاح، الذي يتعرض لحملة عنيفة في بلاده.

صلاح تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر أمام غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات؛ ليقرر مغادرة المعسكر والعودة إلى إنجلترا، لاستكمال عملية التأهيل.

قرار صلاح، أثار الجدل في مصر؛ حيث اتهمه قطاع جماهيري كبير بـ"الهروب" من المنتخب، من أجل العودة إلى فريقه الإنجليزي ليفربول، الذي يدفع له الملايين.

وسواء كان صلاح "متواجدًا أم لا".. فإن مباريات المنتخب المصري الثلاث، في دور المجموات من النسخة الحالية بكأس أمم إفريقيا، أثببت أن الأخطاء في الفريق واحدة، سواء في الخط الخلفي، أو حتى في عدم استغلال الفرص الهجومية.

الفراعنة ظلوا يعتمدون - حتى في غياب صلاح -، على الكرات العرضية من الظهيرين، بالإضافة إلى المحاولات الفردية من الجناحين، دون وجود حلول تكتيكية عديدة، مع خلل متكرر في الدفاع.

هذه العرضيات كان يعتمد عليها المنتخب المصري، عندما يفشل محمد صلاح، في إيجاد الحلول الفردية، خلال المباريات التي يشارك فيها، وذلك قبل إصابته الأخيرة.

المشروع السعودي أكبر من نجوم منتخب مصر

وبصفة عامة.. ربما يعيد هذا المستوى المتواضع الذي ظهر عليه نجوم الفراعنة، في دور المجموعات من البطولة الإفريقية، نظر الأندية السعودية، في التعاقد معهم.

أكثر من اسم في منتخب مصر، ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم الحارس محمد الشناوي وقلب الدفاع محمد عبد المنعم والظهير الأيسر أحمد فتوح وثنائي خط الوسط محمد النني ومروان عطية، بالإضافة إلى الجناح الهجومي أحمد سيد زيزو.

الشناوي وعبد المنعم ظهرا بعيدين تمامًا عن المستويات التي يقدمونها مع فريقهما الأهلي المصري، وارتكبا العديد من الأخطاء في دور المجموعات، والتي أسفرت عن هز شباك المنتخب الوطني.

أما زيزو والذي طلب ناديه الزمالك المصري، 10 ملايين دولار لـ"بيعه" إلى الشباب السعودي، لم يقدّم أي حلول هجومية تساعد المنتخب، بل اكتفى بعرضياته التي جاءت أغلبها فاشلة.

ومن ناحيته.. كان النني نقطة ضعف مصر الأولى، في خط الوسط خلال دور المجموعات، في الوقت الذي لم يظهر فيه فتوح وعطية كثيرًا، في المباريات الثلاث الماضية.

وبذلك.. فإن فشل هؤلاء النجوم في أثبات أنفسهم ببطولة قارية كبرى مثل كأس إفريقيا؛ ربما يكون أكبر دليل على أن المشروع السعودي الضخم في الرياضة، والذي يعتمد على جلب أفضل النجوم في العالم، يفوق إمكانياتهم الفنية.

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