محمد صلاح في السعودية؟ .. كتيبة ستيفن جيرارد تحسم الجدل رسميًا

الفرعون المصري جاء ضمن قائمة الأسماء المطلوبين في دوري روشن السعودي..

يظهر بين الحين والآخر اسم المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، بين الصفقات العالمية التي تخطط السعودية إبرامها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

بالأساس، كانت البداية من الهلال، حيث تم وضعه – بحسب التقارير – ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتعويض الجماهير، بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومؤخرًا ظهر اسم نادي الاتفاق في الصورة.

لكن حسام بدير؛ مدير قطاع تطوير الأعمال في الاتفاق، حسم الجدل بشكل رسمي نافيًا الشائعات، إذ قال، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "سنعلن قريبًا عن التعاقد مع اثنين أو ثلاثة لاعبين جدد من النجوم العالميين، لكن صلاح ليس من بينهم، وليس من بين خططتنا بشكل عام".

وأضاف: "لم نتواصل مع صلاح خلال الفترة الماضية، أعتقد أنه سيستمر في أوروبا لسنوات، لكن إذا جاء للسعودية، فلن يكون من بوابة الاتفاق مع الأسف، لأسباب مادية".

يذكر أن الاتفاق نجح في التعاقد مع ستيفن جيرارد؛ أحد أساطير ليفربول، لقيادة الفريق في الموسم المقبل من مقعد المدير الفني، ويبحث عن إرضائه بعدد من الصفقات العالمية.