محمد صلاح يفاجئ سلوت بتفوقه على نجوم ليفربول في "الاختبار الوحشي"!

النجم المصري ينتزع مكانة ميلنر بعد رحيله

فأجا النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الجهاز الفني الجديد للريدز بقيادة الهولندي آرني سلوت، في فترة إعداد الفريق قبل الموسم الجديد.

واعتادت جماهير الريدز في كل موسم تحت قيادة يورجن كلوب، أن يجري الفريق اختبار الهواء في بداية الموسم التحضيري.، والذي يقيس مستويات حمض اللاكتيك أثناء ركض اللاعبين لمسافات متزايدة.

وتحت قيادة آرني سلوت، تم استبدال هذا الأمر باختبار الجري لمدة 6 دقائق، وهو تمرين وحشي مماثل حيث يقوم المشاركون بالجري حول مسار بطول 400 متر من أجل الحصول على أقصى سرعة هوائية.

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وكشفت صحيفة "أثليتك" البريطانية، أن محمد صلاح احتل المركز الأول في اختبار اللياقة البدنية "الوحشي" الذي أقيم في التدريبات تحت إشراف آرني سلوت، متفوقًا على كل لاعبي ليفربول.

وأشاد كونال مورتا، مدرب اللياق البدنية بأداء صلاح في هذا الاختبار، حيث وصفه بأنه "استثنائي"، حيث فرض نفسه على الجميع بعد عودته من إجازة طويلة.

وأوضحت الصحيفة، أن جيمس ميلنر، لاعب ليفربول السابق، كان هو الملك بلا منازع في ذلك الاختبار طوال فترة تواجده مع الريدز، لكن صلاح احتل هذه المكانة بلا منازع.

في سياق متصل، أوضحت "أثليتك" أن سلوت رحب باللاعبين الوافدين على المران بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم بكرًا في بطولة يورو 2024، بينما لا يزال هناك 10 لاعبين غائبين عن الفريق، بعدما تقدمت منتخبات بلادهم في اليورو وكوبا أمريكا.