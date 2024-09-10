"لا يستطيع الانتظار حتى مواجهة الأهلي" .. رسالة مثيرة من محمد سيماكان لجماهير النصر

كلاسيكو سعودي مرتقب بمشاركة محمد سيماكان..

يبدو أن المدافع الفرنسي محمد سيماكان، متحمس بشكل كبير للغاية؛ لخوض أولى مبارياته بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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النصر حسم التعاقد مع سيماكان "24 سنة"، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني.

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وفي هذا السياق.. كتب المدافع الفرنسي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء اليوم الثلاثاء: "لا أستطيع الانتظار حتى يوم الجمعة".

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ويواجه النصر مساء يوم الجمعة القادم، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في قمة منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأعرب محمد سيماكان - صاحب الأصول الغينية -، عن سعادته الكبيرة في نادي النصر؛ قائلًا: "أشعر بأنني أتواجد في منزلي بالفعل".

جدير بالذكر أن سيماكان، بدأ مسيرته الكروية في نادي ستراسبورج الفرنسي، قبل الانتقال إلى لايبزيج في صيف عام 2021؛ حيث مثّله في 122 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.