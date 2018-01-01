وكيل محمد عبد الشافي يكشف حقيقة العودة للزمالك ومصيره مع الأهلي
ماجد جزر فيسبوك تويتر
حسم محمد رضا مدير أعمال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للنادي الأهلي موقفه من العودة إلى الدوري المصري من بوابة الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وكيل أعمال "شيفو" قال في تصريحات صحفية لموقع "مصرواي" أن اللاعب سيواصل تواجده في الدوري السعودي، وبالتحديد مع الأهلي.
ونفى وكيل عبدالشافي قائد الأهلي السعودي الحالي، الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تجدد مفاوضات الزمالك مع اللاعب للتعاقد معه في يناير المقبل.
حول وجود مفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك للعودة، نفى رضا أي تواصل من هذا القبيل خلال الأسابيع الماضية.
#الأهلي يسعى لتجهيز دجانيني تافاريس قبل مواجهة #الهلالhttps://t.co/0uxUh0a0PA pic.twitter.com/BGB7aARfWi — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 13, 2018
يُذكر أن ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أعلن عن تحويل شارة قيادة الراقي من اللاعب المصري محمد عبد الشافي إلى اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، مما تسبب في حالة جدل حول مصير اللاعب.