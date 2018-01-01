وكيل محمد عبد الشافي يكشف حقيقة العودة للزمالك ومصيره مع الأهلي

حول وجود مفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك للعودة، نفى رضا أي تواصل من هذا القبيل خلال الأسابيع الماضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسم محمد رضا مدير أعمال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للنادي الأهلي موقفه من العودة إلى الدوري المصري من بوابة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكيل أعمال "شيفو" قال في تصريحات صحفية لموقع "مصرواي" أن اللاعب سيواصل تواجده في الدوري السعودي، وبالتحديد مع الأهلي.

ونفى وكيل عبدالشافي قائد الأهلي السعودي الحالي، الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تجدد مفاوضات الزمالك مع اللاعب للتعاقد معه في يناير المقبل. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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حول وجود مفاوضات مع مسؤولي نادي الزمالك للعودة، نفى رضا أي تواصل من هذا القبيل خلال الأسابيع الماضية.

يُذكر أن ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أعلن عن تحويل شارة قيادة الراقي من اللاعب المصري محمد عبد الشافي إلى اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، مما تسبب في حالة جدل حول مصير اللاعب.