محمد جحفلي: الهلال لم يحسم الدوري ولو بنسبة 1%

مدافع الهلال يتحدث عن انتصار فريقه على العدالة.

يرى محمد جحفلي، مدافع فريق نادي الهلال، أن فوز فريقه على العدالة، مهم للغاية، ويقرب فريقه من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أن الدوري لم يحسم حتى الآن.

الهلال حقق الفوز على العدالة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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جحفلي قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "ثلاث نقاط مهمة، ونحافظ على الصدارة، وإن شاء الله هذا الفوز يقربنا أكثر من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم".

مدافع الهلال تابع: "الجولات المقبلة لا توجد أي مباراة سهلة، وكل الفرق تحتاج للنقاط، ومن الطبيعي أن يقوم المدرب بالتدوير بين اللاعبين، والهلال مجموعة متكاملة".

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واختتم محمد جحفلي تصريحاته قائلًا: "لم نحسم الدوري بنسبة 1% حتى الآن، ومازال هناك مباريات علينا حسمها".

محمد جحفلي - لاعب #الهلال:

الكل يبحث عن النقاط.. ولن تكون مبارياتنا سهلة.. وإلى الآن لم نحسم الدوري حتى بنسبة 1%.#الهلال_العدالة pic.twitter.com/dwPTc6DkbY — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020

الهلال رفع رصيده إلى النقطة 60، في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني "قبل مواجهته أمام الوحدة"، والعدالة تجمد رصيده للنقطة 20 في المركز السادس عشر "الأخير".