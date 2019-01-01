محمد بيومي: انسحاب الأهلي سيحرمه اللعب في دوري الأبطال

العواقب وخيمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد بيومي الخبير في لوائح كرة القدم أن انسحاب الأهلي من مباراتيه المتبقيتين في الدوري المصري سيحرمه اللعب في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وأوضح بيومي في تصريحاته لموقع سوبر كورة أن انسحاب الأهلي يعني خسارته المباراتين أمام المقاولون العرب والزمالك، وخصم 3 نقاط عن كل مباراة كعقوبة إدارية لانسحابه، مما يعني خسارته 12 نقطة.

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وهو ما يعني توقف رصيد الفريق عند 68 نقطة سيعود بهم للمركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز، مما سيُبعده عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وأتم بيومي حديثه بالتأكيد على حق الأهلي شكوى اتحاد الكرة، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن تلك الخطوة لن تؤثر في الاتحاد أو تُحرك به ساكنًا.