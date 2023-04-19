محمد النني يلمح باسم النادي الذي سيعتزل في صفوفه!

لا يفكر محمد النني في الاعتزال، لكنه ربما يعرف أين ستكون كلمة النهاية في مشواره الكروي.

يبدو أن الدولي المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال، سعيد في ناديه اللندني الذي لا يفكر في الرحيل عنه، بل ربما ألمح لإمكانية الاعتزال فيه.

ومدد آرسنال عقد النني، صاحب ال30 سنة، موسمًا إضافيًا حتى 2024، بعد الإصابة التي لحقت به وخضع بسببها لجراحة في يناير، ولم يظهر مع المدفعجية سوى في 8 مباريات هذا الموسم بسببها.

وتحدث النني لوكالة بريس أسوسياشن عن تجديد عقده الأخير وقال: "كان أمرًا خاصًا بالنسبة لي لأنني أحب هذا النادي. يعتنون بي كما أهتم بهم. حينما أصيبت تحدثوا معي مباشرة".

وواصل الدولي المصري الذي انضم لآرسنال في يناير 2016 من بازل السويسري "أول لقاء لي بعد انضمامي قلت إنني أرغب في أن أصبح أسطورة بالنادي وما زلت تلك أمنيتي. أرغب في البقاء هنا لأطول فترة ممكنة لأنني أحب هذا النادي، ولا أعتقد بأنني قادر على اللعب لنادٍ مختلف، لهذا كل يوم أبذل كل ما في وسعي للبقاء هنا".