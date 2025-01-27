فيديو | بسبب محمد العويس .. ختام مواجهة الهلال والقادسية "ليس مسكًا" وجورج جيسوس يتدخل برد فعل مفاجئ!

الهلال هُزم والنهاية بعيدة عن الروح الرياضية..

لم تمر هزيمة الهلال أمام القادسية مرور الكرام، إذ انتهت باشتباكات بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب، في واقعة بطلها محمد العويس؛ حارس الزعيم.

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الزعيم تلقى الهزيمة أمام القادسية في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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وعقب المباراة، اتجه العويس للحديث مع الإسباني خوسيه ميجيل جونزاليس؛ المدير الفني للقادسية، لكن فجأ اتجه له لاعبي الخصم وقاموا بسحب حارس الزعيم بطريقة غريبة، لتبدأ من هنا المشادة والاشتباكات بالأيدي.

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ولم يتضح حتى الآن سبب حديث العويس مع مدرب القادسية، وسبب انفعال اللاعبين عليه، لكن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، تدخل برد فعل مفاجئ..

بينما كان يحاول مراقب المباراة شرح ما يحدث لحكم الساحة النمساوي جوليان وينبيرجر، تدخل جيسوس دافعًا الأول، وبدأ في حديث منفعل مع النمساوي وكأنه يحاول إلهاءه عما يحدث من خلفه أو ربما يعاتبه على بعض قراراته في اللقاء.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الزعيم عند 43 نقطة محتفظًا بصدارة جدول الترتيب، فيما يحل القادسية في المركز الثالث برصيد 37 نقطة.