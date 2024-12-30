"لسانك شطولة وعليك الاعتذار" .. هجوم كبير على محمد العويس بعد لقطة مواجهة العراق

ماذا فعل حارس مرمى المنتخب السعودي ليتعرض لهذا الهجوم؟

لم يدل محمد العويس؛ حارس المنتخب السعودي، بأي تصريح حول أزمة تقليل يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، من الأخضر، لكنه لقطة داخل الملعب كانت كافية للهجوم الكبير عليه.

الأخضر السعودي كان قد أطاح بأسود الرافدين من كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، بهزيمته في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وعقب نهاية المباراة، اتجه العويس لإحدى الكاميرات وأخرج لسانه مع توجيه إشارة بقطعه، في لقطة فسرها الكثيرون أنها موجهة ليونس محمود بعدما ضحك بسخرية عند سؤاله عن قدوم المنتخب السعودي للكويت للتتويج بخليجي 26.

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وتسبب رد فعل العويس في هجوم كبير من الإعلامي الرياضي علي نوري عليه، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "إلى الحارس السعودي محمد العويس لسانك شطولة .. هاي إشاءة مرفوضة وغير مقبولة، وعليك الاعتذار!!!".

كذلك قال الإعلامي نفسه عبر حلقته بالأمس من برنامج "ليالي الخليج": "عندما شاهد لقطة العويس لأول مرة، توقعت أن علينا شف لسانه، لسانه طويل جدًا، ما فعله خطأ حتى وإن حدث من لاعب عراقي سأقول الكلام نفسه".

يذكر أن المنتخب السعودي نجح في التأهل لنصف النهائي الخليجي بعد الإطاحة بالعراق، إذ يستعد لمواجهة عمان غدًا الثلاثاء.